Ağustos ayının sonlarına doğru pek çok kişi 30 Ağustos’un tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos’lar 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu sene 30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olacak. Kamu kurum ve kuruluşları 30 Ağustos’ta tatil olacak. Resmi tatillerde PTT, kargo şirketleri, noterler, devlet hastanelerinin poliklinikleri tatil. Hastanelerde aciller açıkken eczaneler nöbet sistemine göre çalışacak. Ayrıca özel hastaneler poliklinik hizmeti sunacak.