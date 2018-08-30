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30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar?

30 Ağustos Zafer Bayramı anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar saat 07:00-14:00 arası trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapanan yolları tek tek duyurdu. İşte 30 Ağustos ZaferBayramı nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapıtılan yollar?

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar?

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapanan yolları tek tek duyurdu. İşte 30 Ağustos Zafer  Bayramı nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapıtılan yollar?

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar. Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden verilecek.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
  1. Ordu
  2. Edirne
  3. 30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar?
  4. Adnan Menderes Bulvarı
  5. vatan caddesi
  6. Halıcılar Caddesi
  7. Sofular Caddesi

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