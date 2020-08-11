3 yumurtadan beze tarifi (Tam 120 adet)

Pastanelerden satın aldığınız bezeleri evinizde 3 yumurtadan kendiniz de yapabilirsiniz. İşte tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta akı

1 tutam tuz

3 çay bardağı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

Çırpma kabına yumurta aklarını ve tuzu alarak yumurtalar köpük köpük olana kadar mikser ile çırpalım.

Çırpmaya ara vermeden azar azar pudra şekerini de yumurta aklarının üzerine ekleyelim. Bezeyi hazırlarken 1 yumurta akı için 1 çay bardağı pudra şekeri kullanılıyor. Daha fazla ya da daha az yapmak istediğinizde ölçünüzü buna göre ayarlayabilirsiniz.

Karışımı koyu kıvamlı, parlak bir renk alana kadar yaklaşık 10 dakika çırpalım. Karışımın tam kıvamında olduğunu kaşığa aldığınızda akmamasından anlayabilirsiniz.

Hazır hale gelen harçtan ucuna yıldızlı uç taktığımız sıkma torbasının içerisine alalım.

Daha sonra bezeleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisinin içerisine sıkalım.

Bezeleri önceden 100°C de ısıttığımız fırında yaklaşık 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Pişme süresi bezelerinizin boyutuna göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü bir şekilde pişirdiğiniz bezeleri fırını kapattıktan sonra 15 dakika daha fırından çıkarmadan bekletelim.

Süre sonunda bezeleri fırından çıkartıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf noktaları:

Bu tarifi denerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yumurta aklarının içerisine bir damla dahi yumurtanın sarısının karışmamış olmasıdır. Aynı zamanda çırpma kabınızın kuru olması da önemli bir noktadır.

Beze yapımında önemli bir diğer nokta da kullanacağınız yumurtaların oda ısısında olması gerektiğidir.

Küçük porsiyonlar halinde sıktığınızda 120 adet beze elde edebilirsiniz.

Kaynak: nefisyemektarifleri