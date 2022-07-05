3 yıla neler sığdırdı neler! 2 dakika 20 saniyede İmamoğlu özeti

Bol keseden sallayıp türlü vaatler vererek halkın seçim öncesi gözünü boyayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıllık görev süresi binbir çeşit skandalla dolu.

"Ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" diyerek egosunu şişiren ve vatandaşın parasını kendi reklam çalışmalarına ve lüks lokantalarda ziyafetlere harcayan İmamoğlu 3 yıllık görev süresine "durdurulan projeler", "temel atmama töreni", "müsilaj", "yolda kalan ve yanan otobüsler", "ağaç katliamları" ile "yalan ve iftiralar" gibi türlü rezillikleri sığdırdı.

Her sıkıştığında "engelleniyoruz" yalanının arkasına saklanan ve İBB'yi iflasa sürükleyen İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da yaşanan olayların anlatıldığı 2 dakika 20 saniyelik video sosyal medyada olay oldu.