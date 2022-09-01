3 yıl önceki iftirayı yalayıp yuttular: Selçuk Bayraktar pırıl pırıl biri

Habertürk canlı yayınına katılan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek zamanında İBB'li CHP'nin attığı iftiraları yalayıp yutup Selçuk Bayraktar'ı övdü.

Zeyrek'in açıklaması şöyle:

CHP'ye yönelik en önemli endişelerden biri savunma sanayiindeki gelişimin durdurulması, Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'i ziyaret ederek bu şüpheleri ortadan kaldırmak istedi. Bu ülkede TAI, ASELSAN, TUSAŞ var.

Selçuk Bayraktar pırıl pırıl biri

Ben çok iyi hatırlıyorum. ANKA'nın yazılımı için 1 milyon satır kod yazıldığı açıklandı bana, Selçuk Bayraktar gibi çok sayıda pırıl pırıl gencimiz var. Türkiye'nin geleceği için genç mühendislerin her alanda vereceği katkı önemli olacaktır. Selçuk Bayraktar bugüne kadar siyasete hiç bulaşmadı. AK Parti sonrası bu projeler durdurulur mesajı doğru değildi. Cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için eleştirilmesine de karşıyım.

İBB ve CHP'li zihniyet iftira attı

T3 Vakfı'na milyonlar aktarıldığı iftirasını atan CHP'li İBB yönetimi ve tayfasına belgelerle cevap veren Selçuk Bayraktar İBB'ye açtığı davayı kazanmıştı.

T3 Vakfı'nın proje için para almadığı üzerine projeye katkı için para verdiği ortaya çıktı.

T3 Vakfı İBB'den aldığı tazminatı ise eğitim kurumlarına aktardı.