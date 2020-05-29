3 yıl önce oruçluyken katledilen Kadir Abi’yi rahmetle anıyoruz

Kadir Demirel’in elim bir saldırı sonucu Ramazan günü oruçluyken Hakk’a yürümesi, ailesini, mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derinden sarsmıştı.

Bir Ramazan günü iftar saatlerinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a yürüyen, gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i dualarla anıyoruz. Meslek hayatı boyunca haktan ve hakikatten yana tavır alan ve haklı davasından bir an bile taviz vermeyen Kadir ağabey, Medine’de Peygamber Efendimizin şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından Genel Yayın Yönetmenliğini devralmıştı.

Acısı hâlâ kalbimizde taptaze

Nezih kişiliği, çalışkanlığı, babacanlığı ve entelektüel donanımıyla takdir toplayan Kadir ağabeyin ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Aradan geçen 3 koca yıla rağmen merhum Demirel’in acısı yüreklerdeki tazeliğini hâlâ koruyor. Demirel’in katili Cemil Karanfil ise tam 102 gün sonra yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ ve ‘eşi öldürmeye teşebbüsten’ 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahmetli Kadir Demirel ile uzun bir yol arkadaşlığı olduğunu belirterek, şunları anlattı:

Oruçluyken son nefesini verdi

“Kadir’in vefat ettiği gün Fatih Camii’nde bir cenaze vardı, ikindi namazını müteakipti. Oradan trafikten dolayı gazeteye biraz gecikerek gelmiştim. Saat 18.40’tı. Asansörde kendisiyle karşılaştık. ‘Hayrola Kadir erkencisin bugün’ dedim. O da, ‘Ağabey bugün kızıma davetliyim’ dedi ve gitti. Saat 19.20’de ‘Kadir Demirel hayatını kaybetti’ diye haber aldım. İşte bu imtihan da insanların 40 dakikalık zaman dilimi içerisinde hiçbir hastalığı olmayan, sağlam bir insanın bile nasıl hayatını kaybedebileceğine dair bizlere ibret dolu vakadır. Mübarek bir günde kızının evine gidiyor, oruçlu halde son nefesini veriyor. İnşallah şehid olmuştur. Kendisini rahmetle, minnetle, özleyerek anıyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.”

Allah mekanını cennet etsin

Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu da, “Allah mekânını cennet etsin. Bir Ramazan günü, oruçluyken, haksız saldırı sonuçu vefat etti. Duamız, Allah’ın bizleri cennette buluşturması. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.