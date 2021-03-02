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Dünya 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy: Bu mücadele orada bitebilir
Dünya

3 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy: Bu mücadele orada bitebilir

Yolsuzlukla suçlandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:37:00 - 2021-03-02 23:41:16
3 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy: Bu mücadele orada bitebilir

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı davada dün 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Le Figaro gazetesine konuşan Sarkozy, "Karara itiraz ettim, muhtemelen bu mücadele AİHM'de bitebilir. Ülkemin mahkum edilmesi benim için acılı olacak, ama buna hazırım, çünkü bu demokrasinin bedeli olacak" dedi.

Ne olmuştu?

Sarkozy hakkında, kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin mahkemeden bilgi alabilmek için 'nüfus ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği' gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, '2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü' iddiasıyla açılan davanın, yakın zamanda başlaması bekleniyor.

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