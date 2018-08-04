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3 yaşındaki minik çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'daminibüsünün çarptığı 3 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:31
3 yaşındaki minik çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu 3 yaşındaki B.S.'ye iddiaya göre, sokakta oyun oynadığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay sonrası sürücünün kaçtığı ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:31
  1. Şanlıurfa
  2. Suruç

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