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Gündem 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Gündem

3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Kayseri'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 01:53:00 - 2022-08-28 01:53:26
3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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