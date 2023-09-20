3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 tane canlı kurtçuk çıkarıldı!

Kırsal kesimde yaşayan 3 yaşındaki çocuk, kulağındaki kanama ve kurtçuk görülmesi şikayetiyle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne getirildi.

Babası tarafından hastaneye getirilen 3 yaşındaki çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gamze Öztürk Yılmaz tarafından muayene edildi.

Çocuğun kulağından 23 tane canlı kurtçuk çıktı

Çocuğun kulağındaki canlı kurtçukları tespit eden Öztürk Yılmaz, poliklinik ortamında cerrahi müdahaleyle 23 tane canlı kurtçuk çıkardı.

Gerçekleştirilen cerrahi müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Öztürk Yılmaz, çocuğun hastaneye geç getirildiğini, yapılan müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Çocuğun kontrollü şekilde tedavisinin devam ettiğini belirten Öztürk Yılmaz, "3 yaşındaki çocuk hasta babası tarafında polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesiyle getirildi. Kırsal kesimde yaşadığı için biraz getirilmiş." dedi.

Çocuğun kulağında 23 adet canlı kurtçuk çıkarıldığını dile getiren Öztürk Yılmaz, "Mikroskop altında, poliklinik ortamında, dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk temizledik. Serum suyuyla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik. Başka kurtçuk olmadığına emin olduk. Şu an hastamızın genel durumu iyi. Antibiyotik tedavisini başlattık, iki günde bir hastamıza yakın takipte bulunmaktayız." diye konuştu.

Kimler risk altında?

Miyazis olarak bilinen bu hastalığın oluşumuna da değinen Öztürk Yılmaz, böylesi şikayette mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Öztürk Yılmaz, "Bu kurtçuk durumuna sinek lavralarının, sinek yumurtalarının, insan canlı dokusunda üremesiyle görülmektedir. Özellikle zihinsel engelliler veya çocuklarda görülür. Beraberinde kontrolsüz şeker hastalığı, kanser gibi bağışıklık baskıları durumlar, kırsal kesiminde yaşamak, hayvancılıkla uğraşmak risk faktörlerini artırmaktadır. Kulağında canlı bir cisim hisseden ve beraberinde kötü koku, kanlı akıntısı olan hastalarımızın, bu kurtçuk durumundan özellikle risk faktörleri varsa, sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermekteyiz. Bu hastalığı atlatmak ve bundan korunmak için de mümkün mertebe kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat etmemiz gerekmektedir." önerisinde bulundu. (İLKHA)