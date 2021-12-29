3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Arabanın altında kalan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.S. idaresindeki otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki kızı C.S. kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden yola düştü.
Aracı durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan C.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.