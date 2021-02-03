  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj! Mesajlar ortaya çıktı

Sözcü’nün ahlaksızlığına bakın! Kabe’yi ayaklar altına alanlara değil, Müslümanlara saldırdı

Dolar yatırımcısı dikkat! Dünyanın en büyük şirketi dolar tahminini açıkladı

Buna fırsat verilmemeli! Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar

Ermeni isimden olay itiraf: Onları getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına ilk yorum Şentop'tan ilk yorum: Heyecan verici

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

FETÖ’cü generalden bomba itiraf! “Rütbemi o taktı ben de elini öptüm”

YÖK soruşturma açmalı! Gençleri kışkırtıp geri çekilen Boğaziçi akademisyenleri suç işliyor

Altın ne zaman yükselişe geçecek? Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar
Yerel 3 yaşındaki çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı
Yerel

3 yaşındaki çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı

Eskişehir'de yaşayan 3 yaşındaki Ali Al Ahmet, evde et çekilirken elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:30:00 -
3 yaşındaki çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak’ta yaşayan Suriyeli ailenin oğlu Ali Al Ahmet, dün akşam evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı. Ailenin ihbarı üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kıyma makisine etlerin koyulduğu parçayı söktü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Al Ahmet, makine parçasıyla birlikte ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste kaptırdığı sol eli makineden çıkarılan Ahmet, ameliyata alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi El Cerrahı Uzm. Dr. Kenan Güvenç’in yer aldığı operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük çocuğun sol elinin orta parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ile eli kurtarıldı. Servise alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Güvenç, “Çocuk hastamız bize geldiğinde eli kıyma makinesine sıkışmıştı. Biz de itfaiye ekipleriyle çıkardık. Daha sonra ise operasyona aldık. Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak” dedi.

Ameliyattaki ekipte yer alan Doç. Dr. Yakup Çil ise başarılı bir ameliyat süreci geçirildiğini belirterek, “Hastamız geldiğinde eli kıyma makinesindeydi. İlk incelemeden sonra itfaiye yardımıyla çıkarılabileceğini planladık. Daha sonra elini çıkarıp, ameliyata aldık. Çocuğumuzun durumu oldukça iyi, takipleri de yapıyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı
Gündem

3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı

Türkiye 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe de yoğun gündem maddeleri ile başladı.
Türkiye'yi örnek aldılar!
Teknoloji

Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular

Gürcistan'ın yerel kaynaklarla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA hakkında üretici firma, “Türkiye'nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifade..
Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi
Gündem

Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay