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Gündem

3 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirmişti: Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziosmanpaşa'da Betül Aşçı isimli genç tarafından 3 yaşındaki çocuğa canlı yayında sigara içirilmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:51:00 -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziosmanpaşa'da Betül Aşçı isimli genç tarafından 3 yaşındaki çocuğa canlı yayında sigara içirilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rehabilite çalışmaları başladı

Yapılan açıklamada "Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında 07/07/2020 tarihinde "Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan B.A.'nın ifadesine başvurulmuş, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile "çocuğun yüksek yararı" gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında Mahkemeden koruma kararı talep edilmiştir.

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07/07/2020 tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir.

Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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Yorumlar

Halil

Yazıklar olsun.
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yalnız

AYLIK 4 MİLYAR LİRA,YILLIK 100 MİLYARIN ÜSTÜNDE SİGARA TÜKETEN VE SİGARAYA BAĞLI ÖLÜMLERDEN YILLIK 100 BİN İNSANIMIZI KAYBEDEN BİR ÜLKE OLARAK ASIL SAVAŞIN SİGARAYA KARŞI VERİLMESİ VE NESLİN KORUNMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM.İSRAF EDİLEN EKMEĞİ SAYMIYORUM DAHA..CAN BİR DAHA GELMEZ..İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSELERDEN BAŞLAYARAK...TÜM ÜST KADEMELERDE SAVAŞ VERİLMELİ..
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