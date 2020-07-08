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Gündem

3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık açıklama yaptı

3 yaşındaki çocuğa sigara içirilip, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşmasına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:19:00 -
3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık açıklama yaptı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında 8 Temmuz 2020 tarihinde 'Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme neticesinde mağdur çocuğa sigara vererek görüntüleri internet ortamında paylaşan ve mağdur çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edilen şüpheli M.K. derhal gözaltına alınmış olup 'Çocuğun üstün yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır."

 

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