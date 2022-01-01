  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 3 yaş ve üzeri çocuk oyunları
Kadın - Aile

3 yaş ve üzeri çocuk oyunları

3 yaş ve üzeri çocuk oyunları neler? Çocuk oyun alanı nasıl oluşturulur?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 14:06:00 - 2022-01-01 14:21:12
3 yaş ve üzeri çocuk oyunları

Çocuklar için küçük yaşlardan itibaren 3 yaş oyunları ve zekâ geliştirici oyunlarla onları tanıştırmak gelecek yaşlarında zihinsel gelişimini tamamlama yolunda büyük bir önem taşımaktadır.

3 yaş zeka geliştirici oyunlar

Zeka geliştiren oyun çeşitleri aynı zamanda eğlencelidir. Örneğin eğlenceli aritmetik çubukları üst üste konması ile çocukları eğlendirirken aynı zamanda sayıları tanımasına fırsat vermektedir. Özellikle renkleri tanıma konusunda 3 yaş zeka geliştirici oyunlar içerisindeki renk ayırma oyunu bu yaşlardaki bir çocuğun ana renkleri tanımasına ve hafızasına almasına yardımcı olmaktadır. Çekiç ve çivi oyun çeşitleri de yine birbirinden değişik eşyaları tanımasına katkı sağlamaktadır.

Bu oyunlar çocuğunuzun zeka gelişimini olumlu etkileyecek

  • Yapı inşa blokları
  • Yap-Boz
  • Rol yapma oyunu
  • Labirent oyunları
  • Müzikal enstrüman oyunlar.
  • Renk ayırma oyunu
  • çekiç ve çivi oyunları

Çocuk oyun alanı nasıl oluşturulur?

Oyun oynamak, çocuk gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Oynadığı çeşitli oyuncaklar beraber küçük motor becerilerini, nesne ve canlıları tanımayı, sanatsal yönlerini, bir noktadan sonra okuma ve algılama becerilerini gelişimine yardımcı olur. Oyun alanındaki saklama ve depolama alanlarını da birer oyun haline getirirseniz, her oyundan sonra toplama oyunuyla alanın düzenini sağlamış olursunuz. Bunun yanı sırada duvar ve köşelere raflar, kitaplık, duvara monte oyun alanları tasarlayabilirsiniz. Küçük motor becerilerini geliştirecek şekilde çocuğun döndürebileceği, itebileceği, çekebileceği oyuncakları duvara sabitleyebilirsiniz. Aynı zamanda günümüzde oldukça popüler olan kara tahta boyasıyla duvarını kaplayarak çocuğuna dilediğince çizim yapabileceği veya yazı yazabileceği bir alan tanımlayabilirsiniz.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay