3 yaş ve üzeri çocuk oyunları

Çocuklar için küçük yaşlardan itibaren 3 yaş oyunları ve zekâ geliştirici oyunlarla onları tanıştırmak gelecek yaşlarında zihinsel gelişimini tamamlama yolunda büyük bir önem taşımaktadır.

3 yaş zeka geliştirici oyunlar

Zeka geliştiren oyun çeşitleri aynı zamanda eğlencelidir. Örneğin eğlenceli aritmetik çubukları üst üste konması ile çocukları eğlendirirken aynı zamanda sayıları tanımasına fırsat vermektedir. Özellikle renkleri tanıma konusunda 3 yaş zeka geliştirici oyunlar içerisindeki renk ayırma oyunu bu yaşlardaki bir çocuğun ana renkleri tanımasına ve hafızasına almasına yardımcı olmaktadır. Çekiç ve çivi oyun çeşitleri de yine birbirinden değişik eşyaları tanımasına katkı sağlamaktadır.

Bu oyunlar çocuğunuzun zeka gelişimini olumlu etkileyecek

Yapı inşa blokları

Yap-Boz

Rol yapma oyunu

Labirent oyunları

Müzikal enstrüman oyunlar.

Renk ayırma oyunu

çekiç ve çivi oyunları

Çocuk oyun alanı nasıl oluşturulur?

Oyun oynamak, çocuk gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Oynadığı çeşitli oyuncaklar beraber küçük motor becerilerini, nesne ve canlıları tanımayı, sanatsal yönlerini, bir noktadan sonra okuma ve algılama becerilerini gelişimine yardımcı olur. Oyun alanındaki saklama ve depolama alanlarını da birer oyun haline getirirseniz, her oyundan sonra toplama oyunuyla alanın düzenini sağlamış olursunuz. Bunun yanı sırada duvar ve köşelere raflar, kitaplık, duvara monte oyun alanları tasarlayabilirsiniz. Küçük motor becerilerini geliştirecek şekilde çocuğun döndürebileceği, itebileceği, çekebileceği oyuncakları duvara sabitleyebilirsiniz. Aynı zamanda günümüzde oldukça popüler olan kara tahta boyasıyla duvarını kaplayarak çocuğuna dilediğince çizim yapabileceği veya yazı yazabileceği bir alan tanımlayabilirsiniz.