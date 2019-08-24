3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması Ordu'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Gürcistan'dan 100'e yakın sporcu katılıyor

ORDU (AA) - 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması Ordu'da başladı. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışma, Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Gürcistan'dan 100'e yakın sporcu katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ülkeden sporcuların katılımıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kalitesi yüksek bir etkinlik gerçekleştirildiğini vurgulayan Genç, organizasyona destek olan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na teşekkür etti. Genç, deniz kenarında açık alanda yapılan etkinliğe vatandaşların da ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Organizasyon, yarın madalya ve kupa töreniyle sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.