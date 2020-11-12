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Aktüel 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sonuçlandı
Aktüel

3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sonuçlandı

Konya'da hat, tezhip, minyatür ve çini dalında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Şeb-i Arus törenlerinde verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:00:57 -
3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sonuçlandı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dalında düzenlenen 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tarih boyunca İslam kültürü ve sanatının en önemli başkentlerinden biri olma misyonunu devam ettiren Konya'nın, köklü geçmişinden devraldığı bu eşsiz mirası korumayı başardığını belirtti.

Altay, Konya'nın günümüzde de hat, tezhip, minyatür ve çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunda olduğunu dile getirerek, "Konya'mızda geleneksel olarak düzenlediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması büyük önem arz etmektedir. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na hat alanında 40, tezhip alanında 38, minyatür alanında 26, çini alanında 50 olmak üzere birbirinden değerli 160 eser katılmıştır. Ağırlığı ülkemizden olmak üzere Cezayir, Endonezya, Irak, İran, Malezya, Mısır ve Suriye'den gelen eserler sergimizde bulunmaktadır." diye konuştu.

Yarışmada her kategoriden ilk üçe girenlerin yanında 5 mansiyon ve 2 teşvik olmak üzere 10 eserin ödüllendirileceğini aktaran Altay, 40 eserin ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Yoğun bir çalışmanın ardından dereceye giren eserlerin belirlendiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Hat dalında İran'dan Ahmet Ali Namazi birinci, ülkemizden Muhammet Fatih Yıldız ikinci, Muhammet Nuri Çelikkaya ise üçüncü olmuştur. Tezhip alanında İran'dan Zeynab Rahnama birinci, ülkemizden Makbule Gül Çerik ikinci, İran'dan Fatemeh Movadi üçüncü olmuştur. Minyatür dalında Merve Karlı birinci, Aişe Nalan Özdoğan ikinci, Figen Kubatoğlu üçüncü olmuşlardır. Çini alanında Hasibe Akarım birinci, Kadir Ertürk ikinci, Betül Alat üçüncü olmuştur."

- Ödüller Şeb-i Arus törenlerinde verilecek

Altay, "Yarışmanın ödül törenini Hazreti Mevlana'yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz törenle takdim edeceğiz. Dereceye giren eserler de sergilenecek." dedi.

Ayrıca, 10-13 Aralık'ta Tarık Buğra Genç Edebiyat Festivali'nin düzenleneceğini hatırlatan Altay, festivalde 2020 yılında ilk kez kitabı çıkan yaklaşık 30 yazarın usta yazarlarla bir araya geleceğini ifade etti.


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