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3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde birçok ülkenin de yöresel tatları yer alacak

Bu yıl 4-6 Ekim tarihlerinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:58
3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde birçok ülkenin de yöresel tatları yer alacak

Bu yıl 4-6 Ekim tarihlerinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlendi.


Yapılan hazırlıkların detayları ile ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; Adana’nın geçmişten bugüne sahip olduğu sayısız değerlerinin yanı sıra zengin mutfak kültürü ile eşsiz lezzetini ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.


Akdeniz ülkeleri arasında ortak mutfak kültürü üzerinden bir dostluk köprüsü kurmayı da amaçladıklarını belirten Vali Demirtaş; Malta, Lübnan, KKTC, Fas ve İtalya ülkelerinin yöresel tatlarının festival süresince kurulacak stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ve ayrıca konuk ülke olarak da Akdeniz havzası dışında Güney Kore ve Endonezya’nın da kendi ulusal lezzetlerini festivalde lezzet tutkunlarıyla buluşturacağını söyledi.


İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkelerinde en önemli yıldız şefleri ile gazetecilerinin de katılımıyla zenginleşecek festivalin Adana’ya yakışır bir biçimde geçmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine değinen Vali Demirtaş, tüm lezzet tutkunlarını Adana’nın dillere destan lezzetlerini tatmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.


Toplantı, festivale yönelik çalışmaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve hazırlık komitesi üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:58
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