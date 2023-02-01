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Siyaset 3 ülkenin başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Siyaset

3 ülkenin başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul'da Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 12:37:00 -
3 ülkenin başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve İngiltere İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu iki ülkenin ardından Almanya Başkonsolosluğu da aynı gerekçeyle kapatıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün kapalı kalacağını duyurdu.

Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

Uyarıların ardından Hollanda ve İngiltere Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesi bahane edilerek kapatılmıştı. (İLKHA)

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