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Aktüel 3. Türkiye 2023 Zirvesi
Aktüel

3. Türkiye 2023 Zirvesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Şimdi Türkiye'nin önünde, 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği, günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı, şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır" - "Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz" - "Önümüzdeki dönemde otonom araçlar, birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatındaki yerlerini alacaklar. Trafik yönetimini, otopark sistemlerimizi anlık araç bilgileriyle merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz" - "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:34:48 -
3. Türkiye 2023 Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin önünde 2023, 2053, 2071 hedefleri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği, günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı, şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesine videokonferans aracılığıyla katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada akıllı şehirlere ilişkin projeleri anlattı.

Gelecek nesilleri anlayan ve kendini dünyaya anlatan şehirler inşa etmenin sorumluluğunu yaşayarak, tüm şehirlerde gelecek 50 yılın ve 100 yılın planını yaptıklarını belirten Kurum, Cumhuriyetin 100'üncü yılında sanayi, tarım, enerji, ekonomi ve şehircilik alanında dünyanın en başarılı ülkeler arasında Türkiye'nin yer almasını istediklerini kaydetti.

Bir şehre akıllı, marka veya geleceğin şehri demek için orada okullarıyla parklarıyla yeşil alanlarıyla kreşleriyle kütüphaneleriyle sosyal, kültürel ve tarihi alanlarıyla gelecek nesillerin yetişeceği ortamın en iyi şekilde sunulması gerektiğini anlatan Kurum, bir şehrin, estetik, silüet, tarihi ve kültürel doku ve yeşil alan açısından son derece güzel ve korunmuş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin asırlık planlamalarını ortaya koyan 'Türkiye Mekansal Strateji Planımızı' tamamlıyoruz. Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ediyoruz. Yatay mimariye sadık kalarak, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Doğal koruma alanı büyüklüğümüzü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkarıyoruz."

Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüklerini kaydeden Kurum, bölgesel eylem planları hazırladıklarını söyledi. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış binalar inşa ettiklerini dile getiren Kurum, 'Coğrafi Bilgi Sistemleri' geliştirdiklerini, dijital dönüşümü tamamlayacak adımları tek tek attıklarını belirtti.

- "Yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz"

Şehirlerin çağını yakalayıp ötesine geçmesinin önemli olduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz. Bu ikisini birlikte başarmadan şehirlerimize hakkıyla hizmet etmiş olamayız. Bugünkü toplantımız, geleceğin şehirleri konusunda bize yol gösterecek olması bakımından gerçekten önemlidir. Bugün, şehirlerimizde yeni normale ve dijital çağa uyumun yol haritalarını hazırlıyor, yerel yönetimlerimizi, hizmetlerini kolaylaştıracak akıllı sistemlerle donatıyoruz. Bu çalışmaları belli bir program dahilinde, sistematik bir şekilde ortaya koyabilmek için, 24 Aralık 2019 tarihinde Milli Akıllı Şehirler Eylem Planımızı açıkladık."

Kurum, Milli Akıllı Şehirler Eylem Planının, Türkiye'de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığı bilgisini verdi.

Kurum, "Eylem planlarıyla artık her şehrin kendine Özgü bir Akıllı Şehir Stratejisi olacak. Geliştirdiğimiz Akıllı Şehir uygulamalarıyla, tüm illerimiz birbirine entegre olacak. Adeta şehirlerimiz birbirleriyle konuşacak. Yani Artvin'de öncelikli sorun, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise çalışmalarımızı bu yöne kaydırıyoruz. Artvin'in trafik sorununu ise ikincil sorun olarak çözüyoruz. Şehrin ulaşım sorunu birinci sıradaysa ulaşımı öne alıyor, sağlıksa sağlığı öne alıyoruz." diye konuştu.

Belediyelerin yüzde 97'sinde akıllı şehirlere ilişkin bir izleme sistemi olmadığı için şehirlerin olgunluk seviyelerini ölçtüklerini belirten Kurum, "Mesela, İstanbul'da atık toplama ve taşıma maliyeti 1 Milyar TL'nin üzerinde. Akıllı atık sistemleriyle yani çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını, ayrıştırma oranlarını ölçen akıllı sistemlerle yazılımlarla sensörlerle bu masrafı çok büyük oranda azaltabiliriz." dedi.

Türkiye'ye yeni akıllı şehirler kazandırdıklarını kaydeden Kurum, Esenler'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte 60 bin konutluk bir Akıllı Şehir inşa ettiklerini hatırlattı.

Yerli ve milli akıllı şehir ürün ve hizmetlerini ihraç edeceklerini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akıllı Şehir Küresel Pazar Analizi'ne göre, dünyada akıllı şehirler pazarı büyüklüğü 2024 yılında 826 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Şu an ülke olarak, bu pazardan aldığımız pay çok düşük bir seviyede. 2023'e kadar akıllı şehir uygulamalarımızı dünya pazarına güçlü bir şekilde sunarak ekonomimize yıllık en az 25-30 milyar liralık katkı sağlayabiliriz."

- "Trafik yönetimini merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz"

Akıllı şehir teknolojilerinden söz eden Kurum, "Önümüzdeki dönemde otonom araçlar, birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatındaki yerlerini alacaklar. Trafik yönetimini, otopark sistemlerimizi anlık araç bilgileriyle merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız. Ben buradan genç arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlık olarak, özellikle Z nesli gençlerimiz için kuracağımız AR-GE merkezlerinde, 300 Millet Bahçemizde kuracağımız fikir atölyelerinde, Çevre ve Şehir Teknoloji Kamplarımızda şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin birlikte geliştirelim." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda şehirleri, devrim niteliğinde projelerle tanıştırdıklarını vurgulayarak, "Yapılamaz denilenleri yaptık, imkansız denilenleri gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye'nin önünde, 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği, günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı, şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır. İnşallah bu hedefleri bakanlıklarımızla belediyelerimizle üniversitelerimizle iş dünyamızla ve aziz milletimizle el ele gerçekleştirecek, yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız." dedi.

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