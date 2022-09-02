3 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bu başlığı attırmanın izahını kim yapar? ‘Hakan Atilla’nın ömrü cezaevinde geçecek’ten ‘kara kutuyu açtı’ya!
Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23