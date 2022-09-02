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Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 14:21:00 -
3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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