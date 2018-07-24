3 terörist imha edildi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır ve Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda3 terörist öldürüldü.24 Temmuz 2018 Salı 15:18
Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerinde dün operasyon gerçekleştirildi.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarında bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü.
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