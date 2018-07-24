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3 terörist imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır ve Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda3 terörist öldürüldü.

24 Temmuz 2018 Salı 15:18
3 terörist imha edildi

Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerinde dün operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:18
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Diyarbakır

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