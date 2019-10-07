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3 terörist daha öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:40
3 terörist daha öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:40
  1. Hakkari
  2. pkk

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