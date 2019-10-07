3 terörist daha öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.
07 Ekim 2019 Pazartesi 14:40
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.
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