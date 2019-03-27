3 şirketten Şişli anketi! Sonuç aynı 3 araştırma şirketi, Şişli için yaptıkları anketin sonucunu açıkladı. Son anketlere göre DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül, seçimden galip çıkıyor.

31 Mart seçimlerine 4 gün kala, Şişli için yapılan anket sonuçları dikkat çekti. CHP'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül, yapılan anketlere göre önde çıkıyor. Şu ana kadar yapılan 3 anketten de açık ara DSP'li Mustafa Sarıgül çıkıyor. İşte Şişli'de yapılan 3 anketin sonuçları: METROPOL (6 – 9 Ocak arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra) DSP………………....% 60,9 CHP………………....% 21.7 Ak Parti……………% 13,7 ORC (5 – 10 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtılmadan önce) DSP………………...% 35,3 CHP………………...% 23.3 Ak Parti………….% 26,3 GEZİCİ (15 – 19 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra) DSP………………..% 50,1 CHP……………….% 32,9 Ak Parti…………% 17,0

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