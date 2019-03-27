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3 şirketten Şişli anketi! Sonuç aynı

3 araştırma şirketi, Şişli için yaptıkları anketin sonucunu açıkladı. Son anketlere göre DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül, seçimden galip çıkıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:36
3 şirketten Şişli anketi! Sonuç aynı

31 Mart seçimlerine 4 gün kala, Şişli için yapılan anket sonuçları dikkat çekti. CHP'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül, yapılan anketlere göre önde çıkıyor. 

Şu ana kadar yapılan 3 anketten de açık ara DSP'li Mustafa Sarıgül çıkıyor.

İşte Şişli'de yapılan 3 anketin sonuçları:

METROPOL (6 – 9 Ocak arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

DSP………………....% 60,9

CHP………………....% 21.7

Ak Parti……………% 13,7

ORC (5 – 10 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtılmadan önce)

DSP………………...% 35,3

CHP………………...% 23.3

Ak Parti………….% 26,3

GEZİCİ (15 – 19 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

DSP………………..% 50,1

CHP……………….% 32,9

Ak Parti…………% 17,0

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:36
  1. DSP
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  6. Şişli anket sonuçları

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