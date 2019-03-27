3 şirketten Şişli anketi! Sonuç aynı
3 araştırma şirketi, Şişli için yaptıkları anketin sonucunu açıkladı. Son anketlere göre DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül, seçimden galip çıkıyor.27 Mart 2019 Çarşamba 14:36
31 Mart seçimlerine 4 gün kala, Şişli için yapılan anket sonuçları dikkat çekti. CHP'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül, yapılan anketlere göre önde çıkıyor.
Şu ana kadar yapılan 3 anketten de açık ara DSP'li Mustafa Sarıgül çıkıyor.
İşte Şişli'de yapılan 3 anketin sonuçları:
METROPOL (6 – 9 Ocak arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
DSP………………....% 60,9
CHP………………....% 21.7
Ak Parti……………% 13,7
ORC (5 – 10 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtılmadan önce)
DSP………………...% 35,3
CHP………………...% 23.3
Ak Parti………….% 26,3
GEZİCİ (15 – 19 Mart arasında yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
DSP………………..% 50,1
CHP……………….% 32,9
Ak Parti…………% 17,0
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