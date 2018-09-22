3 sene sonra yeniden Dört Ayaklı Minare

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde 2015 yılının kasım ayında PKK’ya yönelik başlatılan hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gören Sur’un simgesi halindeki Dört Ayaklı Minare ile Şeyh Matahar Camisi, yapılan restorasyon ve onarım çalışmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla tekrar ziyarete açıldı.

2015 yılındaki olayların öncesinde Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yapan dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Şerafettin Elçi burada çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.