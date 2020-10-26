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Aktüel 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla yok edildi
Aktüel

3 PKK’lı terörist hava harekatıyla yok edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:19:00 -
3 PKK’lı terörist hava harekatıyla yok edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadesine yer verildi.

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