Yapay Zekâ ve İletişim Forumu, 1 Aralık 2026 tarihinde Başkent Ankara'da düzenlenecek.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açış konuşmaları ile başlayacak Forum; kamu kurumlarının yöneticilerini, iletişim profesyonellerini, siber güvenlik uzmanlarını, teknoloji şirketlerinin temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini aynı platformda buluşturacak.

Disiplinler arası bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefleyen program kapsamında üç panel oturumu ve eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Forum boyunca kamuda yapay zekâ uygulamaları, yapay zekâ çağında iletişimin dönüşümü, yapay zekânın jeopolitiğinde bilgi ve güvenlik, teknolojik dönüşüm, dezenformasyonla mücadele, veri güvenliği, dijital mahremiyet ve yapay zekâ yönetişimi başlıkları kapsamlı biçimde ele alınacak.

Forum kapsamında düzenlenecek ilk panel, “Küresel Yapay Zekâ Yönetişimi ve Teknolojik Kutuplaşma” başlığını taşıyacak. Panelde, küresel ölçekte hız kazanan teknolojik rekabet ve kutuplaşma ortamında yapay zekâ yönetişimine ilişkin uluslararası normlar, etik standartlar, çok taraflı iş birliği mekanizmaları ve yapay zekâ kapasitesinin geliştirilmesi konuları değerlendirilecek.

“Yapay Zekâ Çağında İletişimin Dönüşümü” başlığıyla icra edilecek ikinci panelde ise yapay zekâ teknolojilerinin bilgi üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde yol açtığı yapısal dönüşüm, kamusal iletişimde yenilikçi uygulamalar, algoritmik şeffaflık, veri güvenliği ve dijital mahremiyet eksenindeki sorumluluklar yeni iletişim paradigmaları bağlamında ele alınacak.

Forum kapsamında gerçekleştirilen son panel başlığı “Gerçeklik Krizi: Yapay Zekâ Çağında Dezenformasyon” olacak. Panel kapsamında, üretken yapay zekâ araçlarıyla artan bilgi manipülasyonu, sentetik içeriklerin yol açtığı güvenlik riskleri, doğru ve güvenilir bilginin korunması ile dezenformasyonla mücadelede teknolojik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.