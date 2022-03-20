‘3 milyon konutumuzun dönüşümünü yaptık’

ERTUĞRUL ŞAHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni’ne katıldı.

Daha önce Mamak’ta kentsel dönüşüm olmadığı gerekçesiyle kendisine sitemde bulunan semt sakini Mehmet Parlak’a “6 ay içerisinde temelleri atma” sözü verdiğini ve bu süreden daha kısa bir zamanda temelin atıldığını anımsatan Kurum, bugünkü törenle de Dutluk Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapımı tamamlanan 7. etabındaki 548 yeni yuvanın kura çekilişlerini yaparak hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, Ankara’da 25 ilçenin tamamında eser ürettiklerini, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra ulaşım projelerinden alt yatırımlarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı. “Şunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Milletimizin can sağlığını en mukaddesimiz bildik” diyen Kurum, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2012’de Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar belki dünyada eşi benzeri olmayan bir dönüşüm yaptık. Tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. Yerinde, gönüllü ve hızlı yapmaya gayret gösterdik ve bu çerçevede 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, emniyet altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak.”

“Mamak'ta toplam 4 bin 921 konut kazandıracağız”

Ankara’da kentsel dönüşüm yapılmayan hiçbir ilçenin bulunmadığını, binlerce sağlıksız yapının dönüştürüldüğünü anlatan Kurum, Kızılay’daki Saraçoğlu Projesi’ni eski tarihi hüviyetine kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalara yönelik de “Burada Türk mimarisinin ilk örnekleri olan 110 dönüm alanda gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın vakit geçireceği, 7 gün 24 saat orada huzurlu bir şekilde dinlenebileceği Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’ni de bu yıl sonuna kadar tamamlayıp Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” bilgisini paylaştı. Bakan Kurum, “Yeni Mamak Dönüşümü Projemiz kapsamında Mamak’ımıza toplamda 4 bin 921 konut kazandırmış olacağız” dedi.

Ankara’ya söz verilen 23 millet bahçesinden 7’sinin hizmete sunulduğuna dikkati çeken Kurum, Mamak’a da büyüklüğü yaklaşık 500 bin metrekare olan 3 millet bahçesi kazandırılacağına söz verdiklerini, bu kapsamda Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından Altıağaç ve İmrahor millet bahçelerinde de çok yakında ilk fidanların dikileceğini aktardı.

Kurum, ayrıca Mamak Dutluk Mahallesi’nde gençlik merkezi ve cami inşaatların gelecek yıl bitirileceğini kaydetti. Bakan Kurum, Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarında sağlık, mutluluk, huzur içinde oturması temennisinde bulundu.