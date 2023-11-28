3 milyon kişi bu sebepten ölüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun yeni tahminlerine göre, her yıl yaklaşık üç milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, küresel olarak çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasında süregelen zorlukların altını çiziyor.

Sorumlusu kim?

Toplamda 2,6 milyonu bulan bu işle ilgili ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmakta. Analize göre, iş kazaları 330.000 ölümden daha sorumlu. Dolaşım hastalıkları, kötü huylu neoplazmlar ve solunum yolu hastalıkları işle ilgili ölümlerin ilk üç nedeni arasında yer almaktadır. Bu üç kategori birlikte, işle ilgili toplam ölümlerin dörtte üçünden fazlasına katkıda bulunmaktadır.

ILO'nun “A Call for Safer and Healthier Working Environments” (Daha Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamları için Bir Çağrı) başlıklı yeni raporunda yer alan yeni veriler, 27-30 Kasım tarihlerinde Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek olan ve bu konudaki en büyük uluslararası konferanslardan biri olan 23. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde sunulacak.

Kritik meslek grupları

Tarım, inşaat, ormancılık ve balıkçılık ile imalat en tehlikeli sektörler olup, yılda 200.000 ölümcül yaralanmaya yol açmaktadır ve bu da tüm ölümcül iş kazalarının yüzde 60'ından fazlasını temsil etmektedir. Rapora göre, dünya genelinde her üç ölümcül iş kazasından biri tarım çalışanları arasında meydana geliyor.