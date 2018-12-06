3 milyar dolarlık yatırım çekmeyi hedefleyen zirvede Arap yatırımcılara çağrı: Teknoloji girişimlerine yatırım yapın

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteği, İbn Haldun Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen “BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi” 49 ülkeden yatırımcıların katılımıyla dün İstanbul’da başladı. Bugün de devam edecek olan zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Arap yatırımcılara Türkiye’de gayrimenkulün yanında teknoloji girişimleri alanında da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Yatırımlara özel sektör bakışı

Türkiye’nin son dönemde küresel girişimcilik ekosisteminde öne çıktığını belirten Kacır, son yıllarda Türkiye’de orta ve yüksek teknoloji konusunda yapılan yatırımlarla, girişimcilik ekosistemine gösterilen katkıların meyvesini vermeye başladığını anlattı. Kacır, uluslararası yatırımcılara, “Türk teknoloji şirketlerine yatırım yapın” çağrısında bulundu. Kacır, Türkiye’nin yatırımlarda bürokrasiyi minimize ederek konuya özel sektör mantığıyla yaklaştığını dile getirerek, “Kıymetli yatırımcılara şu çağrıyı yapmak isterim, sadece geleneksel alanlara değil, lütfen teknoloji girişimlerine de odaklanın” diye konuştu.

“Startup’lara öncelik vermenizi öneriyorum”

Teknoparklarında ve kuluçka merkezlerinde pek çok startup’ın geleceğe yönelik teknoloji, ürün ve hizmetler geliştirdiğini anlatan Kacır, şöyle konuştu: “Göreceksiniz inşallah çok değil birkaç sene içerisinde Türk startup’larının, teknoloji girişimlerimizin milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını, unicorn’lar (Milyar dolarlık şirket) haline geldiğini hep birlikte müşahede edeceğiz. Dolayısıyla mutlaka yatırım programlarınızda, yatırım arayışlarınızda teknoloji yatırımlarına, startup’lara öncelik vermenizi öneriyorum. Ben özellikle dost ve kardeş ülkelerin ne ihtiyaç duyuyorlarsa bakanlık ve ilgili birimler olarak hizmetlerinde olduğumuzu tekrar tekrar vurgulamak isterim.”

‘Yatırımlarınızı yapmadan araştırmalarınızı yapın’

BADEER Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader Al-Saeed ise, Türkiye’de son dönemde altyapı ve üst yapı yatırımlarının arttığını belirterek, Türkiye’nin uluslararası yatırımcıya güven verdiğini söyledi. Al-Saeed, şunları söyledi: “Türkiye şu anda yatırımların beşiği konumundadır. Pek çok fırsatı da barındırmaktadır. Ondan dolayı biz BADEER Platformu’nu kurduk. Şunu belirtmek isterim şu anda Türkiye’deki yatırım fırsatlarını hiçbir yerde bulamazsınız. Yatırımcılara önerim, yatırımlarınızı yapmadan araştırmanızı yapın ve ardından kararınızı verin.”

Teşvikler yatırım tutarının iki katı

Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi başkanı Arda Ermut da türbülans sonrası dengelenme sürecinin olumlu yönde devam ettiğini ifade ederek dengelenme süreci ile enflasyonun düştüğünü söyledi. Reformlar ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Ermut, “Yatırımların kesintisiz ülkemize gelmesi çok önemli. AR GE yatırımları teşvik ediliyor. Teşvikler yatırım tutarının iki katı. Bu bağlamda yatırımlar da artıyor” dedi. Enerjinin önemli bir yatırım alanı olduğunu belirten Ermut, yenilenebilir ve konvansiyonel enerjide yatırım imkanlarının söz konusu olduğunu söyledi. Ulaşımda da önemli bir yatırım alanlarının bulunduğuna işaret eden Arda Ermut, ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Tüp geçit’ gibi projelerin yatırım için ideal olduğunu kaydetti.

Hedef 3 milyar $

BADEER Yatırım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun ise konuşmasında yatırım teşviklerine dikkat çekti. Türkiye’de iddialı bir teşvik sistemi olduğunu belirten Ercoşkun, “Şu anda yerli ve yabancı ortaklı şirket sayısı otuz dört bini geçti. Etkinlikle üç milyar dolarlık yatırım çekmeyi hedefliyoruz. Bir milyar dolarlık fonu da devreye sokabiliriz” açıklamasında bulundu.