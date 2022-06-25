3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu! Gören cep telefonuna sarıldı
Tunceli'de ağaçlar arasında görülen 3 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden olurken, yılanı gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.
Son günlerde artan yılan haberlerinin bir yenisi Tunceli'den geldi. Çemişgezek ilçesinde ağaçlar arasında görülen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev bir yılan görüldü. Yılanı gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.