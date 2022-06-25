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Yerel 3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu! Gören cep telefonuna sarıldı
Yerel

3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu! Gören cep telefonuna sarıldı

Tunceli'de ağaçlar arasında görülen 3 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden olurken, yılanı gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.​

Yeniakit Publisher
2022-06-25 18:00:00 -
3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu! Gören cep telefonuna sarıldı

Son günlerde artan yılan haberlerinin bir yenisi Tunceli'den geldi. Çemişgezek ilçesinde ağaçlar arasında görülen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev bir yılan görüldü. Yılanı gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.

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