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Aktüel

3 Mayıs Türkçülük Günü

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:59:47 -
3 Mayıs Türkçülük Günü

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.


3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944’ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçiliğin doğruluş müjdesi olmuştur. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur” dedi.

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