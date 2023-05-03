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Tarih 3 Mayıs 1481: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı
Tarih

3 Mayıs 1481: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 05:44:00 - 2023-05-03 05:47:22
3 Mayıs 1481: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'i hayırla yâd ediyoruz.

Sultan 2. Murat’ın oğlu olan 2. Mehmet, 30 Mart 1432’de dönemin başkenti Edirne’de dünyaya geldi. İki lalası Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim ile 1443’te 11 yaşında iken Edirne’den Manisa’ya vali olarak gönderilen 2. Mehmet, aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi’nin vefatı üzerine Osmanlı tahtının tek varisi durumuna geldi. Babası Sultan 2. Murat’ın talebiyle 1444’te, henüz 12 yaşındayken tahta çıkan 2. Mehmet, tahtı iki yıl sonra 1446’da tekrar babasına devretti.



  Fatih'in babası Sultan 2. Murat

2. Mehmet, 19 yaşına geldiğinde Sultan 2. Murat’ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu’da ve Balkanlar’da durumu kontrol altına alan 2. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı’nda değişiklikler yaparak İstanbul’un fethine odaklandı. İstanbul’un kuşatılması için 1452 yılının ağustos ayı sonunda Boğaz’ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı’nın inşasını tamamlatan 2. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans’ın elindeki İstanbul’u, 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek «Fatih» unvanını aldı.


                   Gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirildi

Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç’e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı. İstanbul’un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi’ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi.



1461’de Trabzon Rum İmparatorluğu’nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462’de Rumeli seferine çıkarak önce Eflak’ı, 1463’te ise Bosna’yı ele geçirerek Osmanlı Devleti’ne bağladı. İstanbul’u fethederek Doğu Roma’yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma’yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı güney İtalya’ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480’de Otranto’yu ele geçirdi. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu’ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’nda vefat etti.

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