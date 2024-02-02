  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Hayret verici kararı tüm Türkiye’ye duyurdu

Ev sahibi ve kiracılara şok eden duyuru! Kritik karar apar topar alındı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bütün emekli maaşlarına 7 bin lira eklenecek! Canlı yayında müjdeyi verdi

Merkez Bankası’ndan bomba karar! Bankalara yazı gitti! Tüm Türkiye’ye az önce ilan edildi

İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler

MHP'de deprem! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kritik isim apar topar görevden alındı

Ahmet Hakan’dan bomba “İstanbul anketi” çıkışı! Bakın kim kazanacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu (manşet)

İBB'den 'pes dedirten' algı operasyonu! İmamoğlu vatandaşı salak mı sanıyor? Metrodan Bakanlığın tabelasını söküp kendi logosunu astı

ABD'den Türkiye'ye F-35 tuzağı! Türk profesör şok detayı açıkladı: Uçakları verip bunu talep edecekler
Siyaset 3 madde sıralayan Destici'den bomba çağrı: Bunlara idam gelsin!
Siyaset

3 madde sıralayan Destici'den bomba çağrı: Bunlara idam gelsin!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 14:27:00 -
3 madde sıralayan Destici'den bomba çağrı: Bunlara idam gelsin!

İzmir'deki taksici cinayeti bardağı taşıran son damla oldu. Çok sayıda vatandaş idamın geri getirilmesi için çağrılar yaparken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den gündem olan bir açıklama geldi.

İzmir'de gece yarısı "soğukta bırakmamak için aldım" diyerek aracına aldığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti. Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Bu hadise de göstermiştir ki, belli suçlar için idam cezası mutlaka olmalıdır. Ekmek parası kazanmak için çalışırken terör örgütü sempatizanı bir şahıstarafından canice katledilen Oğuz Erge kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu cinayet toplumumuzu derinden yaralamıştır. Bir vatandaşımızın canına asla bu şekilde kast edilememelidir. Bu gibi caniler, bir infaz düzenlemesi veya başka bir uygulama ile cezaevinden çıkamamalıdır. 2018 yılında vatandaşlarımıza yıllardır sözünü verdiğimiz idam cezası için, anayasa değişikliği teklifimizi meclisteki siyasi partilerle paylaşmıştık. Ne yazık ki hiçbir siyasi parti buna destek vermedi" dedi.

Açıklamasının devamında üç suç için idam cezası istediklerini belirten Destici, "Biz sadece dün yaşanan menfur olaydaki gibi gözünü kırpmadan vatandaşlarımızın canına kast eden katiller için, kurşunu sıkarak veya bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için, kadınlarımızı, kızlarımızı ve çocuklarımızı kaçırıp onlara tecavüz edip öldüren cani sapıklar için idam cezasının yasalarımızda yer almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Destici'nin o paylaşımı:

Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici idam istedi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı
O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

Medya

O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

Erdoğan'dan Destici sürprizi
Erdoğan'dan Destici sürprizi

Gündem

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu
Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu

Siyaset

Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu

Tam 55 ülkede uygulanıyor! İşte en fazla idam cezası veren ülkeler
Tam 55 ülkede uygulanıyor! İşte en fazla idam cezası veren ülkeler

Gündem

Tam 55 ülkede uygulanıyor! İşte en fazla idam cezası veren ülkeler

Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi
Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Dünya

Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Destici'den seçim öncesi sıcak açıklama
Destici'den seçim öncesi sıcak açıklama

Gündem

Destici'den seçim öncesi sıcak açıklama

Türkiye'de sabır taştı! İdamı geri getirin
Türkiye'de sabır taştı! İdamı geri getirin

Sosyal Medya

Türkiye'de sabır taştı! İdamı geri getirin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23