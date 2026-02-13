  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor! 13 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü! Ümit Özdağ hain mi? "Alman istihbaratıyla temas kurdu" 13 Şubat 2021: Kadir Topbaş'ın vefatı (Mimar, Eski İBB Başkanı) Avrupa'da savaş korkusu! İsrail ordusundan İran halkına "işbirliği" çağrısı! Fransa rahat durmuyor! Afrika ülkesi savaş mesajı verdi İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor
Spor ‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Spor

‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci hakkında konuştu. Pekmezci, Aktürkoğlu'nun Erzincanspor'dan serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini ve maddi anlamda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak, '3. Lig'den topçu mu alınır' denilerek transfer gerçekleşmedi. Aktürkoğlu, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu ve performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, " Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'da serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti." ifadelerini kullandı. Pekmezci, o dönemde Kerem'in maddi anlamda da fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

 

"GALATASARAY'IN 3'TE 1 FİYATINA GELMEYİ KABUL ETTİ"

Tecrübeli scout, "O dönem Galatasaray'ın verdiğinin üçte biri fiyatına gelmeyi kabul etti ama '3. Lig'den topçu mu alınır' dediler." sözleriyle transferin gerçekleşmemesinin nedenini anlattı. Kerem Aktürkoğlu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!
Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Spor

Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü
Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü

Spor

Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23