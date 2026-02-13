‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, " Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'da serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti." ifadelerini kullandı. Pekmezci, o dönemde Kerem'in maddi anlamda da fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"GALATASARAY'IN 3'TE 1 FİYATINA GELMEYİ KABUL ETTİ"

Tecrübeli scout, "O dönem Galatasaray'ın verdiğinin üçte biri fiyatına gelmeyi kabul etti ama '3. Lig'den topçu mu alınır' dediler." sözleriyle transferin gerçekleşmemesinin nedenini anlattı. Kerem Aktürkoğlu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti.