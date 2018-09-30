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3. Lig'de Aurelio rüzgarı!

Geçtiğimiz hafta 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'un başına geçen Aurelio, çıktığı ilk maçtan 3 puan çıkarmasını bildi.

30 Eylül 2018 Pazar 20:14
3. Lig'de Aurelio rüzgarı!

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Aurelio, takımının başında çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.

Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Çorum Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanan karşılaşmada Aurelio, kendisine tezahürat yapan taraftarları selamladı. Çorum Belediyespor taraftarları, Aurelio'ya çiçek verdi.

Maç öncesi konuk ekibin yedek kulübesine giden Aurelio, burada teknik direktör ve futbolcularla tokalaşarak başarı diledi.

YAKUP ALKAN'DAN İKİ GOL

Aurelio'yu ilk maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Alice Aurelio ile kızları Mahayla, Aylin ve Ayla da maçı protokol tribününden izledi.

Aurelio yönetimindeki Çorum Belediyespor, karşılaşmayı Yakup Alkan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı. Konuk takım Turgutluspor'un tek golünü Fatih Çakır kaydetti.

Maçın ardından taraftarlar, teknik direktör Mehmet Aurelio ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 20:14
  1. Yakup Alkan
  2. Çorum Belediyespor
  3. Mehmet Aurelio

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