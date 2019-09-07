3. Lig 3. Grup TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Serkan Pınar xx, Turhan Akbaş xx, Murat Şimşek xx

Pazarspor: Ebubekir xx, Ş. Abdulkadir xx, F. Utku x (Kadir Kaan dk. 58 xx), Mehmet Aytemiz x (Oğuzhan dk. 56 xx), Fatih xx, C. Muhammet xx, Mehmet Eksik xx, Volkan xx, Şahinali xx, H. Eray x (Onur dk. 86 ?), Cevat xx

Yedekler: Eren, Muhammet Ali, Oğuzhan, Onur, Kadir Kaan, Mithat, Mücahit

Teknik Direktör: Kadir Kar

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, İlker xx, Youssef xx, Ozan x (Emre Gemici dk. 74 x), Ergün xx, Onur xx, Muhammet Aran xx, Savaş xx, Yasin x (Emre Fırtına dk. 59 x), Oktay x (Tugay dk. 78 x), Okan x

Yedekler: Murat, M. Ali, Emre Gemici, Emre Fırtına, M. Emin, Sinan, Tugay

Teknik Direktör: Ergün Aytekin

Sarı kartlar: Ş. Abdulkadir, Mehmet Eksik, Cevat, Şahinali (Pazarspor), İlker, Savaş (Nevşehir Bld.)

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