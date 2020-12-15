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Yerel 3 köy daha karantina altına alındı
Yerel

3 köy daha karantina altına alındı

Kars'ta 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:26:00 -
3 köy daha karantina altına alındı

Kars’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alınırken, karantinada bulunan 2 köyün ise karantinası kaldırıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Mezra ve Subatan köylerinde uygulanmakta olan karantina, kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan karantinaya alınan Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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