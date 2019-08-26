0553 313 94 23

3 komşusunu kendisini öldüreceklerini zannettiği için katletmiş

Adana’da bir komşusunu elektrikli bisiklet üzerinde, diğer iki komşusunu kahvehanede otururken tabanca ile öldürdükten sonra evden pompalı tüfek ve 3 tabanca ile çıkarken yakalanan katil zanlısının, 3 kişiyi kendisini öldüreceklerini zannettiği için katlettiği ortaya çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
3 komşusunu kendisini öldüreceklerini zannettiği için katletmiş

Adana’da bir komşusunu elektrikli bisiklet üzerinde, diğer iki komşusunu kahvehanede otururken tabanca ile öldürdükten sonra evden pompalı tüfek ve 3 tabanca ile çıkarken yakalanan katil zanlısının, 3 kişiyi kendisini öldüreceklerini zannettiği için katlettiği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak elektrikli bisikletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.



"Ben onları öldürmesem onlar beni öldürecek zannettim"


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yaptığı çalışmada cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.’nin işlediğini belirledi. Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince, aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti. Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada katil zanlısı T. omzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. Cinayet dedektifleri zanlıya durmasını istedi yalnız zanlı belinden tabancasını çıkartıp polisin kafasına dayadı. Polis de buna tepkisiz kalmayıp silahını katil zanlısının kafasına dayadı. Zanlı etrafını polislerin sardığını ve çok sayıda polisin kendisine silah doğrulttuğunu görünce silahını bırakıp teslim oldu. Güçlü Doğan T. etkisiz hale getirildiğinde, omzundaki pompalı tüfeğin haricinde belinde 3 tabanca, çantada bu tabancalara ait 3 şarjör, 3 kutu mermi, 40 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis zanlıyı hemen mahalleden çıkartıp emniyete götürdü. Zanlının cinayet dedektifleri tarafından yakalanmaması durumunda mahalleye tekrar gidip cinayet işlemeye devam edeceği öğrenildi. Emniyette sorgulanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Güçlü Doğan T.’nin sorgusunda, "Ben öldürmesem onların beni öldüreceğini zannettim. Beni takip ediyorlardı onlar benim canımı almadan ben onların canını aldım. Hala beni takip ediyorlar beni bulurlarsa öldüreceklerdi. Bu nedenle tekrar eve dönüp diğer silahlarımı aldım" dediği öne sürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
    1. Aksaray'da hafif ticari araç şarampole..
    2. Ali Babacan yakın çevresine açıkladı!..
    3. (Özel Haber) Yutularak tüketilen..
    4. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    5. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    6. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    7. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    8. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    9. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    10. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    11. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    12. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    13. Tower Plaza’da sona doğru
    14. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    15. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    16. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    17. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    18. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    19. Ruhani'den "fırsatları..
    20. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    21. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    22. Burdur’da ev yangını
    23. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    24. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    25. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    26. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    27. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    28. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    29. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    30. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı