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3 kıtada 23 bin hastaya uzandık

Türkiye mazlum ve mağdur coğrafyalara el uzatmaya devam ediyor. 12 yılda 23 bin hasta Türk doktorlarca tedavi edildi.

14 Ekim 2018 Pazar 11:18
3 kıtada 23 bin hastaya uzandık

Türk doktorlar, Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 16 ülkede 23 bin hastaya ulaşarak 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2006’dan bu yana toplam 41 Sağlık Haftası düzenlendi. Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu.

Sağlık Bakanlığı, 2006’dan bu yana Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya’da toplam 41 Sağlık Haftası düzenledi. Bu etkinlik kapsamında bugüne kadar 23 bin hastaya ulaşan Türk doktorları, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi.

Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu. Cihaz ve tecrübe eksikliği sebebiyle gerçekleştirilemeyen yüzlerce ameliyatı ücretsiz olarak yapan Türkiye, mazlumların kalbinde taht kurdu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:18
  1. Afganistan
  2. Yemen
  3. Sudan
  4. Irak
  5. Moldova
  6. Moritanya
  7. Moğolistan
  8. Bangladeş
  9. Azerbaycan
  10. Somali
  11. Cibuti
  12. Kosova
  13. Kırgızistan
  14. Özbekistan
  15. Pakistan
  16. Kenya
  17. Sağlık Bakanlığı

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