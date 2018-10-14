3 kıtada 23 bin hastaya uzandık

Türk doktorlar, Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 16 ülkede 23 bin hastaya ulaşarak 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2006’dan bu yana toplam 41 Sağlık Haftası düzenlendi. Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu.

Sağlık Bakanlığı, 2006’dan bu yana Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya’da toplam 41 Sağlık Haftası düzenledi. Bu etkinlik kapsamında bugüne kadar 23 bin hastaya ulaşan Türk doktorları, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi.

Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu. Cihaz ve tecrübe eksikliği sebebiyle gerçekleştirilemeyen yüzlerce ameliyatı ücretsiz olarak yapan Türkiye, mazlumların kalbinde taht kurdu.