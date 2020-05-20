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3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:50:19 -
3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İzmir’den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ergün Y. (27) kullandığı 45 SB 1581 plakalı hafif ticari araçla, Çepnidere kavşağından karayoluna çıkış yapmak isteyen Çağlayan K. (38) yönetimindeki 45 AEL 858 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 45 AEL 858 plakalı araç sürücüsü Çağlayan K. ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail K.(49) ve Ferdi K. (40) yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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