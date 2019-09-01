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3. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3.

01 Eylül 2019 Pazar 17:03
3. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 14 yaşındaki İ.S. dengesini kaybederek apartmanın 3. katında bulunan evin penceresinden aşağı düştü. Apartmanın giriş katında bulunan iş yerinin güneşliğinden savrularak park halindeki aracın üstüne düşen İ.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.S., Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:03
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