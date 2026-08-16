3 katlı inşaattan düştü! Kalıp ustası hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir Odunpazarı'nda yapımı süren inşaatta çalışan 39 yaşındaki Haşim Çınar, kolon iskelesinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir’de bir inşaatta acı bir iş kazası yaşandı. Olay, saat 18.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 3 katlı inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Haşim Çınar, en üst kattaki kolon iskelesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.