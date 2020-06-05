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Aktüel

3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:56:01 -
3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın birinci katında bulunan, İbrahim A. ve ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, dışarı çıkarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangında dumandan etkilenen İbrahim A. ve Sibel A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Tedavi altına alınan İbrahim A. ve Sibel A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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