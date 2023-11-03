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İSLAM 3 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

3 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-11-03 07:15:00 - 2023-11-03 07:19:15
3 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (3 Kasım 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur.

Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır.

İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar."

(Yunus Suresi - 27)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallahu Aleyhi ve Sellem)



 

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