0553 313 94 23

3 kamyonu kundakladı, jandarmadan kaçamadı

Rize'de yol inşaatında kullanılan 3 kamyonu kundaklayan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda aranan şüpheli, olay yerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta kullandığı otomobilde yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:42
3 kamyonu kundakladı, jandarmadan kaçamadı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, yol inşaatında kullanılan 3 kamyon kundaklandı.

Yakıt deposundan ateşe verildi

İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde, jandarma ekiplerini arayan vatandaşlar, yol kenarındaki bir kamyonun yandığı ihbarında bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, Yaşar Tekin'e ait park halindeki 53 K 1582 plakalı kamyonun, yakıt deposundan ateşe verildiğini belirledi.

Ilıca köyü Çağrankaya yol ayrımında Rize-İkizdere kara yolu projesinde kullanılan, bir inşaat firmasına ait 61 K 12922 ve 61 K 12945 plakalı 2 kamyonun daha yakıldığını belirleyen jandarma, araçların aynı saatlerde kundaklandığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli olarak aranan S.A, olay yerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta kullandığı otomobilde yakalandı.

Alkollü araç kullandığı belirlenen şüpheliye para cezası uygulandı, otomobil de trafikten men edildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:42
  1. Rize
  2. jandarma ekipleri
  3. kamyon
  4. kundaklanan kamyonlar
  5. jandarma
  6. kamyon kundaklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti
    1. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti
    2. "CHP, İP, HDP, FETÖ ve PKK boş durmuyor"
    3. Akşener'den Öğretmenler Günü mesajı
    4. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    6. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı
    7. Erdoğan: "Türkiye'nin katettiği mesafe..
    8. AK Parti, 14 büyükşehir, 26 il..
    9. 3 kamyonu kundakladı, jandarmadan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    11. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM..
    12. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna..
    13. Erdoğan: "Dünyanın 10 dev eserinden..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde..
    16. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    17. Öğretmenlere müjde! Bugünden itibaren..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yalan..
    19. Erdoğan:"Derslik sayısını 288 bin..
    20. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...