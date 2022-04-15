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Siyaset '3. ittifak olabilir' diyen Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı: Fitne çıkarıyorlar
Siyaset

'3. ittifak olabilir' diyen Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı: Fitne çıkarıyorlar

'Üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürerek, "

Yeniakit Publisher
2022-04-15 01:34:00 - 2022-04-15 01:42:14

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yaparak Cumhur İttifakı'nın fitne çıkardığını söyledi.

Katıldığı canlı yayında, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" sözleriyle altılı masadaki durumla ilgili tartışmalara neden olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni açıklama yaptı.

"Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış"

Karamollaoğlu açıklamasında, ''Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, "ittifak içinde ittifaklar" olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, “ittifak içinde ittifaklar” olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış.
Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.

Cumhur İttifakı'nı suçladı

Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.

 

Karamollaoğlu ne demişti?

Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirtip altılı masada konuşulanları işaret ederek şöyle dedi:

Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.

 

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