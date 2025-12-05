  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem 3 isim gözaltında! Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'e uyuşturucu operasyonu
Gündem

3 isim gözaltında! Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'e uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
3 isim gözaltında! Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'e uyuşturucu operasyonu

Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye'nin tanınan yüzlerinden olan 3 kadın spiker, gözaltına alındı....

Sabah saatlerinde gelen futbolda bahis operasyonu son dakikasından sonra 3 kadın spikerin daha gözaltına alınmasının, "bahis soruşturması" kapsamında olduğu düşünüldü.

Ancak gerçek, dakikalar önce ortaya çıktı.

3 KADIN SPİKERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, jandarma ekipleri tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında ifadeye götürüldü.

 

HANDE SARIOĞLU İSTANBULA GETİRİLİYOR

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'nun İstanbul'a getirildiği ve başka gözaltılar da olduğu öğrenildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

Gündem

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon
İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Gündem

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23