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Gündem 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Gündem

3 ilde uyuşturucu operasyonu

Güvenlik güçlerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:11:00 -
3 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon gerçekleştirildi.

7 adrese baskın yapıldı

Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı.

16 kişi yakalandı

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda ise sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirildi.

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