3 ilde uyuşturucu operasyonu
Güvenlik güçlerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.
DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon gerçekleştirildi.
7 adrese baskın yapıldı
Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı.
16 kişi yakalandı
Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Yapılan aramalarda ise sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirildi.