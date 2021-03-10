3 ilde operasyon! Gözaltılar var
Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaları sürdürürken, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Van merkezli Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na getirildi.